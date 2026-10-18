Canadá descarta terrorismo tras explosión en base con al menos siete muertos, según medios

Un funcionario de Defensa declaró a la radiotelevisión pública CBC que, por el momento, no existe ningún indicio de que lo ocurrido sea resultado de "actividad terrorista", aunque la investigación continúa y los equipos de emergencia siguen evaluando el alcance del desastre.

Global News informó, citando a múltiples fuentes militares, que al menos siete personas murieron y decenas resultaron heridas.

Según esas fuentes, la explosión se produjo durante un ejercicio con fuego real que habría alcanzado una conducción o pozo de gas natural alrededor de las 16.00 hora local del sábado.

Las Fuerzas Armadas no han confirmado oficialmente ese balance y señalaron que no divulgarán el número de víctimas hasta completar la notificación a sus familiares. El Ministerio de Defensa confirmó únicamente que hubo muertos y heridos.

El incendio se propagó rápidamente fuera del área de entrenamiento, favorecido por fuertes vientos, y obligó a desplegar un amplio dispositivo de emergencia. Varios hospitales de Alberta activaron el protocolo para incidentes con múltiples víctimas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ministro de Defensa, David McGuinty, viaja este domingo a Edmonton para recibir información sobre la situación.

La base de Wainwright, situada unos 200 kilómetros al sureste de Edmonton, es una de las principales instalaciones de entrenamiento militar de las fuerzas armadas canadienses.