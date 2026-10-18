Dos inmigrantes muertos y siete heridos en una barcaza auxiliada por España

Habían zarpado del país africano, al sur de Senegal, hace siete días, según informaron los ocupantes a los servicios españoles de emergencia después de desembarcar en el puerto insular de La Restinga, adonde llegaron acompañados por un barco de Salvamento Marítimo.

Otro buque español de rescate socorrió hoy a otra barcaza con unos 150 inmigrantes detectada también al sur de la isla, y se dirigen al mismo puerto.

Aparte de las dos víctimas mortales citadas, en la primera de las dos embarcaciones viajaban 100 hombres, 25 mujeres y seis menores de edad procedentes de Gambia, Guinea Conakry, Guinea Bisáu, Mali, Ghana, Senegal, Burkina Faso y Camerún.

Otros siete personas fueron trasladadas a hospitales por las heridas sufridas durante la dura travesía.

El resto fue llevado a un centro de atención temporal de extranjeros, donde permanecerán bajo custodia policial provisionalmente y serán asistidos por una ONG.