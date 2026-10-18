Egipto aprueba apoyo militar para la defensa de Arabia Saudí a falta de aval parlamentario

Así lo informó la Presidencia egipcia en un comunicado tras la reunión del máximo órgano de seguridad del país, encabezado por el presidente Abdelfatah al Sisi, que deja el respaldo estatal pendiente únicamente del aval formal del Parlamento, convocado para las 13:00 hora local (10:00 GMT).

Según la nota oficial de la Presidencia, el Consejo acordó tres puntos fundamentales: mantener una postura firme de solidaridad con Riad en reconocimiento de la interconexión entre la seguridad nacional saudí, la egipcia y la del conjunto del mundo árabe; brindar todo el apoyo "necesario y posible" para defender su estabilidad, sus recursos, su integridad territorial y los lugares sagrados islámicos; e intensificar los esfuerzos políticos y diplomáticos para contribuir a la reducción de las tensiones regionales.

En el encuentro participaron el primer ministro, la cúpula de las Fuerzas Armadas, Inteligencia y los titulares de carteras clave como Exteriores e Interior, quienes calificaron de "inaceptables" los recientes ataques ejecutados contra el territorio saudí.

El procedimiento legislativo previsto para este mediodía responde a las declaraciones realizadas el sábado por Al Sisi, quien solicitó la luz verde del Parlamento requerida por la Constitución para habilitar al Ejecutivo a adoptar medidas de protección militar a favor de Riad, subrayando que se trata de un planteamiento de alcance estrictamente defensivo.

El respaldo de El Cairo se produce en medio de un repunte de la violencia entre Arabia Saudí y los rebeldes hutíes del Yemen, caracterizado por una fuerte escalada militar y ataques cruzados que afectan a ciudades saudíes, instalaciones de la petrolera Aramco y rutas comerciales clave en el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb.

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Egipto ha respaldado a Riad en el ámbito político y estratégico desde los inicios del conflicto y formó parte de la coalición árabe lanzada en 2015 para proteger la navegación en la zona, centrándose en los últimos años en la seguridad marítima y en la contención de la inestabilidad en el área del Golfo.