El Kospi surcoreano pierde más del 3 % en la apertura ante dudas en el sector de la IA

Al inicio de la sesión, el indicador disminuía un 3,17 %, o 179,64 puntos, hasta los 5.488,41 enteros. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también cedía un 2,7 %, o 21,46 puntos, hasta las 773,32 unidades.

El descenso del parqué surcoreano se produce después de que el Kospi registrara caídas durante buena parte de la semana pasada, con excepción del viernes, en medio de la incertidumbre sobre una posible burbuja en el sector de la inteligencia artificial (IA) y las pérdidas de las tecnológicas en Wall Street.

El fabricante de chips y valor de referencia local Samsung Electronics bajaba casi un 1 % en la apertura, mientras que su rival SK hynix hacía lo propio con un descenso aproximado del 3,5 %.

La firma de inversión en tecnología SK Square registraba una caída cercana al 1,5 % y la tecnológica Naver se hundía más del 2 %.

En el sector automovilístico, Hyundai Motor descendía aproximadamente un 1,5 % y su empresa hermana Kia reportaba una disminución de casi un 1 %.