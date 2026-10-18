El líder de ultraderecha portuguesa culpa a la inmigración de la crisis de vivienda

En su reacción a las protestas por la vivienda, Ventura culpó al anterior primer ministro socialista António Costa de haber permitido la entrada en Portugal de "cerca de 1,6 millones de personas".

"Fue la entrada descontrolada de personas venidas de fuera, que naturalmente necesitan vivienda, lo que motivó uno de los principales componentes de la crisis", afirmó, según la RTP. También reconoció las dificultades para pagar los alquileres y las cuotas hipotecarias y responsabilizó al actual Gobierno de Luís Montenegro de "egoísmo" y "falta de empatía".

El dirigente propuso un paquete legislativo de emergencia que incluiría revisar los beneficios fiscales para quienes tienen recursos para comprar vivienda, modificar el impuesto municipal sobre inmuebles (IMI) y elevar un 50 % las deducciones fiscales por alquileres y créditos hipotecarios. Además, advirtió de que la cuestión de la vivienda puede volverse "explosiva" y amenazó con votar contra la nueva ley de alquileres.

Como antecedente, el viernes Ventura había dicho que el Gobierno debía ser sensible a la crisis habitacional, pero rechazó que eso justificara acampadas o manifestaciones "fuera de la ley". También respaldó la intervención policial en una protesta por la vivienda en Oporto al afirmar que "la policía estuvo bien al hacer lo que tenía que hacer".

Las acampadas por el derecho a la vivienda continuaban este domingo en el Rossio de Lisboa y en la Praça D. João I de Oporto. Los manifestantes reclaman, entre otras medidas, revertir la reforma de la ley de alquileres, ampliar la vivienda pública y frenar los desahucios sin alternativa habitacional.