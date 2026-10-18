El Parlamento de Egipto aplaza sesión al lunes para aprobar apoyo militar a Arabia Saudí

Según la página oficial del Parlamento, la sesión de hoy fue clausurada tras más de dos horas de debate, del que hasta el momento no han trascendido los detalles, mientras que la agencia de noticias oficial egipcia MENA apuntó que el pleno fue aplazado hasta mañana, lunes, sin explicar los motivos.

Por su parte, el diputado independiente Mostafa Bakry dijo en X que las sesiones se prolongarán "dos días más" -es decir, hasta el martes- debido a "la gran cantidad de miembros que solicitan intervenir" en el debate, que se celebró a puerta cerrada de conformidad con el reglamento del Legislativo previsto para despliegues militares.

"Es probable que el próximo martes se celebre una votación para autorizar al Presidente a enviar fuerzas militares a Arabia Saudí", indicó en la red social.

La sesión extraordinaria de este domingo se celebró a petición de Al Sisi, que el sábado afirmó que Egipto adoptará cualquier medida para defender a Arabia Saudí, y antes de que el Consejo de Defensa Nacional egipcio aprobara brindar "todo el apoyo necesario y posible" a esta monarquía del golfo Pérsico y gran aliada de El Cairo.

El artículo 152 de la Constitución egipcia estipula que el Presidente de la República -que es a la vez el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas- no puede declarar la guerra ni desplegar al Ejército en misiones de combate fuera de las fronteras del país sin consultar previamente al Consejo de Defensa Nacional y obtener la aprobación de la Cámara de Representantes por mayoría de dos tercios.

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Egipto, como lo reiteró el pasado jueves Al Sisi, considera que la seguridad del golfo Pérsico, la estabilidad de sus países vecinos y la protección de las rutas marítimas forman parte de un mismo entramado estratégico.

Estos movimientos se producen después de que, a mediados de septiembre, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, realizara una visita exprés a Egipto para reunirse con Al Sisi, con quien acordó que "las circunstancias actuales exigen una mayor solidaridad y coordinación entre ambos países, dado que sus intereses y objetivos coinciden".