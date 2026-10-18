El PIB chino supera pronósticos al subir el 1,2 % intertrimestral entre julio y septiembre

Esto supone una aceleración de 0,3 puntos con respecto a la tasa registrada entre abril y junio, y también supera los pronósticos más extendidos entre los analistas, que apuntaban a una subida del 1,1 %.

En el tercer trimestre del presente año, la segunda economía mundial experimentó un crecimiento del 4,5 % en términos interanuales, cifra que también supera tanto la marca anterior (+4,3 %) como las previsiones de los expertos, los cuales situaban la subida en el 4,4 %.

Esto supone un aumento acumulado del 4,6 % para el PIB chino a lo largo de los tres primeros trimestres hasta unos 107,11 billones de yuanes (16,01 billones de dólares o 14,26 billones de euros), lo que implicaría la consecución del objetivo oficial de crecimiento, de entre un 4,5 y un 5 %.

Esa meta, la más baja desde 1991, fue fijada por las autoridades el pasado mes de marzo, después de que China cumpliera en 2025 con el objetivo de crecer "en torno a un 5 %" al incrementarse su PIB precisamente en esa tasa.

Por sectores, el primario creció el 3,7 % entre enero y septiembre; el secundario, el 3,8 %, y el terciario, el 5,2 %, según las estimaciones preliminares divulgadas hoy por la ONE.

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La institución estadística asegura que, a lo largo de los tres primeros trimestres, la segunda economía mundial "logró un desarrollo sostenido y sólido ante las presiones, demostrando su inercia con nuevos motores de crecimiento y una estructura mejorada".

"La economía nacional siguió demostrando una fuerte resistencia y vitalidad", agrega el documento, que en todo caso vuelve a lanzar advertencias por un "entorno internacional complejo y volátil" o la persistencia de los "problemas de insuficiente demanda" a nivel nacional, al hacer un llamado a "consolidar los cimientos" del crecimiento.