Fiscal de Perú pide cadena perpetua para hermanos líderes de remanente de Sendero Luminoso

El Ministerio Público formalizó la acusación contra Víctor Quispe Palomino, apodado 'José', y Jorge Quispe Palomino, apodado 'Raúl', por haber liderado a este grupo que opera en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la mayor cuenca cocalera de Perú, donde se mantiene activo en connivencia con narcotráfico.

'Raúl' fue dado por muerto hace cinco años por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a través de información de inteligencia, debido a una enfermedad renal que se agravó al quedar herido durante un enfrentamiento armado con militares a finales de 2020, si bien su cuerpo nunca fue encontrado y se desconoce dónde está enterrado.

Este episodio dejó supuestamente a 'José' como el único líder del MPCP, que hasta el momento permanece en paradero desconocido.

La acusación, formulada por el fiscal superior Andrés Montoya, atribuye a 'José' y 'Raúl', quienes mantuvieron la lucha armada tras la caída y desarticulación de la cúpula de Sendero Luminoso, una serie de acciones cometidas contra el Estado en el VRAEM entre 2002 y 2018.

La Fiscalía también ha solicitado la pena de cadena perpetua para otros integrantes de la cúpula del MPCP, como Tarcela Loya, alias Olga; Teodoro Benites, alias Dino; y Eleachin Huamán, alias Julio Pucañahui; en calidad de integrantes del Comité Central de la red.

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Además, se requirieron penas de entre 25 y 30 años de prisión efectiva contra Alexander Alarcón, alias Renan; Joel Chirote, alias Roberto; y Franklin Tello, alias Lucio; por el delito de terrorismo agravado.

La acusación incluye además el pago de 38.5 millones de soles (11 millones de dólares) de reparación civil a favor del Estado.

El documento fiscal, de más de 2.000 páginas, acumula 74 expedientes y documenta 124 hechos delictivos perpetrados por Sendero Luminoso.

Los cargos imputados en la acusación abarcan participaciones individuales, autoría mediata (con dominio del hecho), así como la dirección de múltiples atentados contra bases militares, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y de comunidades nativas en las regiones del sur del país como Ayacucho, Cusco, Junín, Huancavelica y Apurímac.

La acusación también detalla la práctica sistemática de secuestro de hombres, mujeres y niños —denominados pioneritos—, quienes eran retenidos en campamentos terroristas, sometidos a explotación y adoctrinamiento o incorporados como combatientes.

Entre los hechos más graves de la acusación figura la emboscada contra la patrulla de Comandos 19 del Ejército y la Marina (2003), con siete fallecidos; el ataque a una base policial en Ayacucho (2009), que dejó cinco muertos y el secuestro de 39 trabajadores de empresas contratistas en el VRAEM (2012).

Sendero Luminoso, de corte maoísta, es -según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)- el principal responsable de la muerte de unas 69.000 personas durante el conflicto armado interno (1980-000), donde junto con el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), de tendencia marxista, buscaron tomar el control del Estado por la vía armada y mediante acciones terroristas.