Frente Amplio uruguayo reelige a Fernando Pereira como presidente del partido

"El Congreso del Frente Amplio, máximo órgano de nuestra fuerza política, eligió por aclamación a Fernando Pereira para continuar como presidente en la etapa que comienza", reza la resolución del partido oficialista, en la que se reconoce "su liderazgo, aporte y trabajo comprometido".

El congreso inició el viernes y culminó este domingo con la participación de 2.000 delegados titulares y suplentes de todo el país.

Pereira, que asumió la Presidencia del Frente Amplio durante el Gobierno de Luis Lacalle Pou (2020-2025), destacó ahora algunos avances del Gobierno de Yamandú Orsi, como la noticia de que "95.000 uruguayos dejaron de ser pobres".

La coalición de izquierda asocia este avance a la creación de puestos de trabajo, el crecimiento de los salarios y de las jubilaciones y sostiene que este "no es solo un logro del Gobierno, es fruto también de la movilización y acción política" de los frenteamplistas.

Al referirse a las tareas pendientes, Pereira se refirió a la violencia "insoportable" que se ejerce sobre las mujeres en el Parlamento y sostuvo que el partido utilizará "la esperanza" para responder "a esa cultura de odio y resentimiento".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Añadió que ahora el Frente Amplio "tiene que prepararse para un ciclo progresista" y debe pensar en ganar las elecciones de 2029.

"Pueden contar conmigo solo para una cosa: para construir unidad, para construir solidaridad, para construir lucha, para discutir ideas, para amarnos, para querernos y para desear una patria mejor", afirmó Pereira.