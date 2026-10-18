Hallan en Argentina "con vida y en buenas condiciones" a joven uruguaya desaparecida

El comunicado del Ministerio del Interior afirma que Rodríguez Caraballo "fue encontrada con vida y en buenas condiciones" en la República Argentina "en el marco de la cooperación que desde un primer momento realizaron las policías de ambos países".

La desaparición de la adolescente derivó en la activación de alertas a ambos lados del río Uruguay.

En Argentina, el Ministerio de Seguridad Nacional había emitido una 'Alerta Sofía', mientras que en Uruguay se emitió la 'Alerta Amber', ambos mecanismos destinados a la búsqueda temprana de menores de edad ausentes.

Desde Argentina, tomaron el caso las Fuerzas Federales, la Oficina Central Nacional Interpol de Buenos Aires y la Policía Provincial de Entre Ríos.

En Uruguay, trabajó el Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol "con el apoyo de todas las unidades de la Policía Nacional y las coordinaciones internacionales correspondientes", según informó la cartera.

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Rodríguez Caraballo había sido vista por última vez por su padre, en su casa el sábado a las 6:30 horas (9:30 hora GMT).

"Ella estaba en el cuarto, y entre seis y media y siete y media de la mañana ya no estaba más", declaró su padre, Hernando Rodríguez, al noticiero local Telemundo.

Para la activación de la Alerta Amber en Uruguay es necesario que la persona desaparecida sea menor de 18 años, que pueda presumirse que en la génesis de su ausencia "haya existido un acto delictivo o violento que lo ponga en peligro" y que el mayor responsable brinde su consentimiento para la difusión de los datos del menor.

La herramienta fue impulsada en 2024, por el Gobierno de Luis Lacalle Pou, pero el lanzamiento oficial del sistema fue en julio de este año cuando se firmó un convenio con la empresa Meta, para enviar la alerta a través de Instagram, Facebook y Messenger a quienes se encuentren cercanos al lugar de la desaparición.