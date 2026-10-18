'Imperium', de Sergei Loznitsa, mejor película del Festival de Cine de Londres

En las otras tres secciones a competición resultaron ganadores '9 Temples to Heaven', 'Concrete Land' y 'Aman', premiadas, respectivamente, como mejor primera película, documental y cortometraje, según informaron los organizadores del British Film Institute (BFI), la principal institución británica dedicada al cine.

En 'Imperium', Loznitsa recupera imágenes de archivo filmadas por cámaras italianas a principios de los años setenta para ofrecer una mirada inusual a la vida social y cultural de la Unión Soviética antes de su desintegración en 1991.

'9 Temples to Heaven', del cineasta tailandés Sompot Chidgasornpongse, aborda la familia, la fe y los ciclos de la vida y la muerte con un sutil sentido del humor, mientras que el documental 'Concrete Land', de Asmahan Bkerat, retrata a una familia mestiza de varias generaciones en Jordania que afronta el desplazamiento y la hostilidad.

El corto 'Aman', de Rahul Roye, relata la historia de un hombre trans que descubre que está embarazado en vísperas de someterse a una cirugía de afirmación de género, lo que le lleva a afrontar cuestiones relacionadas con la identidad, la masculinidad y la paternidad.

Los jurados concedieron además tres menciones especiales. En la competición de primeras películas, reconoció a 'Masc', de Bertil Nilsson, sobre un joven que busca su lugar en el mundo.

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En documental, distinguió a 'Queer Edward II', de Theo Rollason, que combina imágenes del rodaje de la película 'Edward II', de Derek Jarman, con material de archivo sobre la legislación británica contra las personas LGTBI en los años ochenta.

En la sección de cortometrajes, el reconocimiento recayó en 'Daughters of the Late Colonel', de Elizabeth Hobbs, sobre dos hermanas que afrontan la muerte de su padre autoritario.

Los premios del público a mejor largometraje y mejor descubrimiento británico se anunciarán una vez concluya la votación, abierta hasta el miércoles 21 de octubre.