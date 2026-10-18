Irán nombra ministro de Defensa a un experto en misiles sancionado por Occidente

Ajlaqi obtuvo el voto de confianza de 237 diputados, frente a 15 votos en contra, de los 277 legisladores presentes, de un total de 290, en una sesión virtual del Parlamento, según informó la agencia oficial IRNA.

Su antecesor murió en un ataque estadounidense-israelí en el que también fallecieron otros altos cargos iraníes, incluido el entonces líder supremo, Alí Jameneí, tras lo cual el general de brigada Mayid Ibn Al Reza asumió la cartera de Defensa de manera interina.

Tras recibir el voto de confianza, el nuevo ministro aseguró que Irán ha adoptado las medidas necesarias para hacer frente a la "madre de todas las bombas", en referencia a la potente bomba estadounidense GBU-43/B, en medio de las recientes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar instalaciones nucleares iraníes.

"Trump debería preocuparse por sacar a sus tropas de nuestra región sanas y salvas", afirmó Ajlaqi, quien agregó que "si lanza una sola bomba, tendrá que ver cuántos de sus soldados deberá sacar de la región en posición horizontal", en alusión a posibles bajas entre las fuerzas estadounidenses.

Ajlaqi, nacido en 1959 en Rasht, ha desarrollado gran parte de su trayectoria en la industria de defensa iraní, especialmente en los sectores de misiles y aeroespacial, a diferencia de otros titulares de la cartera procedentes del mando militar.

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El nuevo ministro fue sancionado en 2007 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mediante la resolución 1747 por su papel en el programa de misiles iraní, así como por la Unión Europea ese mismo año y por Estados Unidos en 2008.

En aquel periodo dirigía el Grupo Industrial Shahid Bakeri, especializado en el desarrollo y producción de misiles balísticos y dependiente del Ministerio de Defensa.

Desde 2014 ocupó la dirección de la Organización de Industrias Aeroespaciales del Ministerio de Defensa, aunque no se ha hecho público si permaneció en ese puesto hasta su nombramiento.