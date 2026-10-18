Israel mata 4 personas en ataques en Gaza, incluidos una niña de 7 y un niño de 12 años

"Los ataques contra civiles, en particular contra niños, no han cesado desde el alto el fuego de 2025 hasta el día de hoy. Más de 340 niños y 150 mujeres han muerto; más recientemente, dos niños esta misma mañana", dijo a EFE al Waheidi.

La niña palestina Misk Hazem al Dalu, de siete años, murió por disparos de las fuerzas israelíes contra las tiendas de campaña para palestinos desplazados en el campamento de Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza, según esta fuente médica y la agencia palestina Wafa.

En imágenes en redes sociales desde una morgue se ve a un adulto llorando frente a la pequeña, con el rostro ensangrentado, los ojos semiabiertos y unos pantalones rojos.

Horas después, el niño palestino Tamer, de 12 años, falleció por disparos israelíes en Beit Lahia (norte), confirmó al Waheidi y el Hospital Al Shifa que recibió el cuerpo.

Además, otra mujer de 28 años, identificada como Wajdan Kamal Sharab, fue asesinada también a tiros en la sureña área de Jan Yunis, y un cuarto gazatí pereció en el ataque de un dron contra una calle en la norteña ciudad de Gaza, según las mismas fuentes médicas.

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Desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques de Hamás hace más de tres años, lo fallecidos superan los 74.475, mientras que el número de gazatíes heridos -muchos con amputaciones y lesiones de por vida- sobrepasa ya los 175.500, según datos de ayer del Ministerio de Sanidad local.

Una ofensiva que ha devastado la Franja, destruido o dañado más del 80 % de sus edificios y reducido ciudades y barrios enteros a ruinas, llegando a ser calificada en múltiples ocasiones por ONG internacionales, varias israelíes -como B'Tselem- y una comisión independiente de la ONU de genocidio.