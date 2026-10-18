Judíos ultraortodoxos bloquean una autopista en Israel por el arresto de un desertor

"Cualquiera que decida alterar el orden público y bloquear carreteras se enfrentará a una respuesta firme y a una política de tolerancia cero por parte de la Policía de Israel", afirmó el cuerpo de seguridad en un comunicado publicado poco después del inicio de la manifestación ilegal, conformada mayormente por adolescentes y jóvenes jaredíes.

La Policía envió a varios agentes al escenario del incidente, ubicado cerca de una intersección de la autopista 4 en la zona de Yavne (centro de Israel), donde apartaron por la fuerza a los manifestantes, que se habían sentado en la autopista bloqueando el tráfico.

Pese a los enfrentamientos, la Policía no informó de haber llevado a cabo ningún arresto.

Históricamente, los judíos ultraortodoxos disfrutaban en Israel de una exención del servicio militar obligatorio para hombres y mujeres a la que el Tribunal Supremo puso fin en junio de 2024.

Desde entonces, el Gobierno de Benjamín Netanyahu, que integra en su coalición a los dos partidos ultraortodoxos, ha intentado minimizar el reclutamiento de esta comunidad aprobando exenciones, que luego el Supremo ha vuelto a echar atrás.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dichos partidos son clave para que Netanyahu pueda volver a formar un ejecutivo de coalición tras los comicios del día 27.

Las decisiones del Supremo han provocado que en los dos últimos años se repitan intensas manifestaciones jaredíes, cortes de carreteras y bloqueos a operaciones de la Policía israelí para obstaculizar que los evasores sean arrestados.

La comunidad ultraortodoxa israelí defiende que sus integrantes deben seguir enfocados en el estudio de la Torá dentro de las yeshivás (escuelas talmúdicas) y que su lugar en la sociedad está fuera del Ejército, pero la mayor parte del resto de la sociedad mantiene que se les debe obligar a alistarse, más aún con la necesidad de reservistas del país tras el 7 de octubre de 2023.

Se prevé que el debate al respecto sea uno de los principales factores de movilización del voto, por parte del actual Gobierno y de la oposición, de cara a las elecciones del próximo 27 de octubre.

Actualmente, unos 80.000 ultraortodoxos de entre 18 y 24 años cumplen los requisitos para realizar el servicio militar, pero no se han alistado. La Fiscalía General ha instado al Gobierno a reforzar el cumplimiento de las órdenes de reclutamiento, incluida la detención de quienes eluden el servicio.