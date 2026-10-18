'La bola negra' triunfa en su estreno limitado en EE.UU. como película de Netflix

La película, que tuvo un estreno limitado en solo cuatro salas en Los Ángeles y Nueva York, recaudó 277.500 dólares este fin de semana, lo que representó un promedio excepcional de 69.375 dólares por sala, la segunda cifra más alta registrada para una película extranjera de la plataforma.

Esta es la primera vez que Netflix publica los resultados de la taquilla de una de sus películas en salas de cine.

Netflix adquirió los derechos de distribución de la cinta para Estados Unidos durante el Festival de Cannes, por una suma que rondó los cinco millones de dólares, según datos citados por Los Angeles Times.

Se espera que la exhibición de la película se amplíe a unas 300 salas en todo el país, después de que el filme se estrenara con gran éxito en España a finales de septiembre.

'La bola negra', que sigue las vidas de tres hombres homosexuales en 1932, 1937 y 2017, con historias entrelazadas y marcadas por la figura de Federico García Lorca, estará disponible en la plataforma a partir del 2 de diciembre.

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La película se ha convertido en una de las grandes apuestas de Netflix para la temporada de premios.

A principios de octubre, los Javis recibieron el premio a la mejor dirección de parte de la Critics Choice Association, lo que representó el primer reconocimiento en Estados Unidos por 'La bola negra', galardonada en Cannes y candidata a los Óscar por España como película internacional.