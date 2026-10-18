La Iglesia argentina coordina a más de 25.000 voluntarios para la visita del papa León XIV

La Conferencia Episcopal Argentina informó este domingo que los referentes de las distintas áreas se reunieron el sábado en la Universidad Austral, en el municipio bonaerense de Pilar, para coordinar tareas, unificar criterios y preparar a los equipos que participarán del operativo de bienvenida.

La jornada comenzó con una oración por la salud del papa y continuó con reuniones de trabajo centradas en la organización de los voluntarios, la logística, la capacitación y la revisión de las inscripciones.

Uno de los ejes del encuentro fue el cuidado de los equipos ante la exigencia de las jornadas previstas, con un taller sobre comunicación asertiva, contención de tensiones y manejo de la presión.

El programa prosiguió con reuniones por cada una de las ciudades argentinas que visitará el santo padre -Buenos Aires, Luján y Córdoba- para definir la bajada operativa local y culminó con la celebración de una misa.

La institución agradeció la labor de los voluntarios e invitó a la comunidad a acompañar los preparativos con la oración por la recuperación del pontífice, quien recibió el alta hospitalaria este sábado, tras ser operado de un adenocarcinoma en el pulmón.

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León XIV reapareció este domingo en el rezo del ángelus en el Vaticano y anunció que retomará gradualmente sus actividades.

La visita a Argentina, Uruguay y Perú, prevista entre el 6 y el 17 de noviembre, será su primera gira latinoamericana desde el inicio de su pontificado.

El viaje contempla más de cuarenta discursos y reuniones, nueve misas multitudinarias y hasta 14 vuelos, según la planificación difundida previamente.