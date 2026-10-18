La oposición venezolana plantea una transición basada en negociación y elecciones libres

"Una transición pacífica, ordenada y sostenible para Venezuela basada en la construcción de condiciones que permitan una negociación efectiva y la celebración de elecciones libres, competitivas y verificables con prioridad en las elecciones presidenciales", leyó el activista y expreso político Biagio Pilieri en nombre de la PUD.

En una transmisión en YouTube, la coalición también acordó reconocer y respaldar el liderazgo de María Corina Machado, quien se encuentra fuera de Venezuela desde diciembre pasado, en la lucha por la "libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela" junto a Edmundo González Urrutia, quien está exiliado desde 2024 luego de enfrentar a Nicolás Maduro en las presidenciales de ese año.

En estos acuerdos, la coalición opositora también exigió la libertad plena de los presos políticos, que son 322 según la ONG Foro Penal, así como el retorno seguro de los exiliados, el "cese de la persecución política y el desmontaje del aparato represivo nacional".

La PUD hizo estas propuestas considerando que Venezuela "atraviesa una profunda crisis política, económica y social que exige la recuperación de la democracia, la restitución del orden constitucional, el fortalecimiento del Estado de derecho y el respeto pleno de los derechos humanos".

Machado, quien participó de manera virtual, llamó a avanzar en este acuerdo de la PUD y pidió a todos los venezolanos comprometerse para "restituir esa república liberal y democrática".

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"Estamos ahora al inicio de una nueva era. Finalmente vamos a hacer realidad la tan anhelada república liberal democrática que soñaron nuestros padres fundadores alrededor de esos valores", afirmó.

Por su parte, González Urrutia indicó que este acuerdo "ratifica la voluntad legítima y soberana de los venezolanos de vivir bajo la más elemental normalidad democrática, y expresa el compromiso de quienes lo suscriben para trabajar unidos en una misma ruta".

"El proceso de construcción de este gran acuerdo nacional es y será producto de una amplia consulta popular con la participación de una amplia pluralidad de fuerzas políticas que, en su conjunto, representan a toda la nación", señaló el líder opositor en su participación virtual.

La propuesta de la PUD se realiza cuando el chavismo y un sector de la oposición mantienen un ciclo de diálogo respaldado por Estados Unidos -en el que no participan directamente Machado ni González Urrutia- para llegar a acuerdos en materia de garantías políticas y civiles de cara a un eventual proceso electoral.