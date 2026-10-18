Mundo
18 de octubre de 2026 - 12:26

Las campanas de Granada repican en memoria del poeta español Federico García Lorca

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Granada (España), 18 oct (EFE).- Varias campanas de la ciudad española de Granada repicaron este domingo para clausurar el programa de actividades culturales 'Réquiem por Lorca', con el que se ha recordado la figura del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, asesinado hace noventa años.

Por EFE
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Participó la emblemática campana de la Torre de la Vela de la Alhambra, el conjunto palaciego fortificado de la época musulmana que domina la ciudad desde una colina.

Y también sonaron las del convento de Santa Catalina de Zafra, la iglesia de San José, la parroquia de San Gregorio Magno, el museo San Juan de Dios Casa de los Pisa y el convento de San Bernardo y San Nicolás.

Fueron tañidas por Campaneros de Granada y Campaners d'Albaida (Valencia) sobre una grabación con la voz del cantaor flamenco granadino Enrique Morente, en homenaje al literato español.

El repique se acompañó del lanzamiento de humo de colores desde varios lugares de la ciudad.

Nacido en la localidad de Fuente Vaqueros (Granada), García Lorca murió asesinado el 18 de agosto de 1936, cuando tenía 38 años, por el bando franquista de la guerra civil.