León XIV dice que retomará gradualmente su actividad y agradece el apoyo recibido

"Una vez superada esta difícil etapa, como saben, retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones", dijo el pontífice en una alocución más corta de lo habitual en esta plegaria dominical.

Ante los miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro del Vaticano, León XIV también explicó que "esta experiencia" le ha permitido sentirse "especialmente cerca de quienes padecen enfermedades y discapacidades".

"Gracias a todos y ¡buen domingo!", concluyó el papa en sus palabras desde la ventana de sus aposentos en el Palacio Apostólico vaticano y entre la ovación de los miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro.

León XIV, de 71 años, reapareció este domingo en el rezo del ángelus, donde hace justo una semana anunció al mundo que debía someterse a una operación por un nódulo en el pulmón, intervención que se le practicó el martes 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma.

El diagnóstico tras la cirugía fue que el papa tenía un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, por lo que se le extirpó todo el lóbulo inferior del pulmón derecho.