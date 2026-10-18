Liberan a dos detenidos por el asesinato de conocido exfiscal anticorrupción en Guatemala

El asesinato de Solórzano Foppa en un campo de fútbol a pocos kilómetros del centro de la capital del país ha conmocionado a la población guatemalteca, por la relevancia del abogado dentro de la escena política y por su lucha contra la corrupción.

"Quedan libres por falta de mérito", detalló a periodistas el abogado Karlos de León, tras la primera declaración de los sindicados, dos hermanos de 30 y 28 años, detenidos por el asesinato del exfiscal.

La falta de mérito establece que no se comprobaron los indicios o pruebas en contra de los hermanos, en un caso que se mantiene "bajo reserva" (sin la posibilidad de divulgarse datos públicos), de acuerdo al abogado.

Los hermanos fueron arrestados en otro sector alejado al lugar del asesinato con una presunta arma en su poder y desde su captura mantuvieron su inocencia, argumentando que se dedican a la entrega de comida a domicilio.

La Policía Nacional Civil guatemalteca había asegurado que ambos eran los responsables del crimen, perpetrado en contra del exfiscal anticorrupción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las autoridades localizaron al menos 50 casquillos percutidos en la escena del crimen, donde también falleció Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de 45 años.

De acuerdo a diversas fuentes, el abogado fue abatido por varios sicarios vestidos como futbolistas en el complejo deportivo, quienes posteriormente huyeron en varias motocicletas. Hasta el momento, tras la liberación de los hermanos, no hay capturas ni sospechosos establecidos.

Solórzano Foppa, quien dirigió la Dirección de Análisis Criminal (2013-2016) del Ministerio Público y fue titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (2016-2018), cobró notoriedad por liderar la inteligencia criminal en investigaciones de alto impacto —incluidos peritajes clave en el caso 'La Línea' que forzó la renuncia del mandatario Otto Pérez Molina en 2015— y por asumir en 2022 la defensa del periodista encarcelado José Rubén Zamora Marroquín.

Durante su paso por la agencia tributaria, Solórzano Foppa impulsó intervenciones judiciales e inspecciones que obligaron a importantes empresas e industrias a pagar millonarios impuestos eludidos, logrando recaudaciones históricas en el combate a la evasión y defraudación fiscal.