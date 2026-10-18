Lituania atribuye a Rusia intento de sabotaje en empresa que almacena equipos de Starlink

"Lo cierto es que resulta evidente que se intentó llevar a cabo un acto de sabotaje, ya que se están observando acciones reiteradas en toda Europa. Es evidente que (…) esto forma parte de la guerra híbrida de Rusia (...)", explicó Sinkevičius a la emisora pública LRT Radio.

Según el primer ministro, la empresa garantiza la conexión de nueve antenas satelitales Starlink que utiliza Ucrania.

"Casi a las dos de la madrugada (del domingo) hubo un intento de incendiar antenas satelitales y una unidad de control. Se encontraron líquidos inflamables en recipientes de distintas capacidades, desde tres hasta cinco litros, así como un bidón de diez litros", explicó.

Sinkevičius espera que las personas que intentaron incendiar los equipos Starlink sean detenidas pronto.

"Creo que se conoce la identidad de los implicados y cuántos son. Pienso que se dispone de información más amplia, pero, dado que la investigación sigue en curso, probablemente no convenga ni sea posible divulgar demasiados detalles, para no perjudicarla", afirmó.

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Previamente, el primer ministro lituano había informado en su cuenta de la red social Facebook que los servicios lituanos competentes habían advertido a la empresa de posibles ataques y se había reforzado la seguridad, por lo que "el intento de atentado fracasó".

Sinkevičius ha convocado para el lunes una reunión de la Comisión de Seguridad Nacional, en la que se investigarán tanto el intento de sabotaje como el incidente del dron que entró en el espacio aéreo de Lituania el domingo.