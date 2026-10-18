Los países del golfo Pérsico piden designar a los hutíes del Yemen grupo terrorista

"El Consejo Ministerial pide que se clasifique a la milicia hutí como grupo terrorista y se le trate al igual que la comunidad internacional trata a los grupos terroristas que amenazan la paz, la seguridad, el desarrollo y la prosperidad", dijo el CCG en un comunicado.

La declaración y sus conclusiones fueron emitidas tras la reunión del Consejo Ministerial a nivel de titulares de Exteriores de esta alianza política y económica, que insistió en que se debe detener "todo el apoyo" que permita a este grupo insurgente aliado de Irán "adquirir misiles y aviones no tripulados".

Varios países, como Estados Unidos, Canadá o Emiratos Árabes Unidos, han designado a los hutíes como organización terrorista pese a las advertencias de la ONU de que esta medida podría tener graves consecuencias humanitarias para la población que vive en zonas del Yemen bajo control de los rebeldes.

La reunión de este domingo, celebrada en la capital bareiní de Manama, se centró en la escalada entre los hutíes y Arabia Saudí, país cuyos activos energéticos e instalaciones civiles están siendo objetivo de cientos de ataques del movimiento chií que han provocado decenas de heridos y muertos en el mayor productor de petróleo de la OPEP.

En este sentido, el CCG reafirmó su plena solidaridad con Riad y reiteró su apoyo a "todas las medidas que adopte para salvaguardar su soberanía y proteger sus seguridad e intereses", mientras que recordó que la estabilidad de los Estados árabes del golfo Pérsico "es indivisible".

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"Cualquier ataque contra un Estado miembro es un ataque directo contra todos los Estados del CCG, de conformidad con el Acuerdo de Defensa Conjunta", indicó la declaración, que insistió en el derecho a la legítima defensa, tanto individual como colectiva, en virtud del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas.

Además, instó a la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU emitidas sobre el Yemen como la 2216, que exige a la comunidad internacional a garantizar "la estricta aplicación del embargo de armas" a los hutíes, que en los últimos años han desarrollado capacidades para fabricar su propio armamento.

Arabia Saudí, que interviene en la guerra del Yemen desde 2015 al frente de una coalición militar en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido, está siendo objetivo de cientos de ataques de los hutíes, que acusan a Riad de imponer un bloqueo por tierra, mar y aire en las zonas bajo su control en suelo yemení.

En paralelo, los rebeldes han lanzado una ofensiva para hacerse con el control de la costa occidental yemení del mar Rojo, donde también imponen un bloqueo a la navegación saudí en esta ruta alternativa a la exportación de petróleo tras el cierre del estrecho de Ormuz.