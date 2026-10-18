Los precios de la vivienda nueva caen en China por cuadragésimo mes consecutivo

Los precios en setenta ciudades seleccionadas cayeron el 0,14 % frente al mes anterior, según cálculos efectuados por EFE con base en las cifras divulgadas este lunes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), que habían reflejado una contracción del 0,17 % en agosto.

De las mencionadas localidades, 49 registraron reducciones en el precio de la vivienda nueva, el mismo nivel que el mes anterior, mientras que diecisiete -entre ellas, Shanghái (este) o Cantón y Shenzhen (sureste)- registraron repuntes, más que las quince de agosto.

Los cálculos sobre las cifras de la ONE también reflejaron una reducción del 0,26 % intermensual en el precio de las viviendas de segunda mano en septiembre, un ritmo menos marcado que el 0,31 % que habían registrado en la más reciente lectura.

En el caso de este tipo de inmuebles, las subidas se limitaron a nueve de las setenta ciudades analizadas -de nuevo las tres mencionadas, y también otras importantes como Pekín-, aunque eso supone triplicar la cifra de agosto, mientras que en 59 bajaron los precios.

En los últimos años, las autoridades chinas han anunciado numerosas medidas para detener el desplome del mercado inmobiliario, un asunto que preocupa al Gobierno del gigante asiático por sus implicaciones para la estabilidad social, ya que la vivienda es uno de los principales vehículos de inversión de las familias chinas.

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Uno de los grandes causantes de la reciente ralentización de la economía china es precisamente la crisis del sector inmobiliario, cuyo peso sobre el PIB nacional -al que se suman factores indirectos- se estimaba en torno a un 30 %, según algunos analistas.