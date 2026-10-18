Macron apela al orden tras expresar "ira y vergüenza" por los disturbios en Francia

"Esta noche todos sentimos ira y vergüenza", afirmó Macron en una declaración solemne televisada de diez minutos de duración, un día después de los graves incidentes ocurridos durante las movilizaciones contra el encarecimiento del coste de la vida, y que continuaron este domingo especialmente en París.

Disturbios, ataques contra edificios públicos, pillajes y daños a centenares de comercios, que atribuyó a grupos de extrema izquierda y delincuentes, pero pidió distinguir entre los responsables de los actos violentos y los manifestantes que plantean reivindicaciones legítimas.

Macron reclamó al Gobierno, y en particular al ministro del Interior, Laurent Nuñez, que extraiga conclusiones sobre la gestión policial de las protestas y garantice la transparencia. "Espero respuestas claras", manifestó Macron.

El jefe del Estado anunció que los prefectos podrán prohibir determinadas concentraciones para proteger las ciudades, los edificios públicos y los comercios, cuyos daños se contabilizan por cientos de millones de euros, aunque aún no hay una cifra precisa.

También pidió a los partidos políticos que condenen "sin ambigüedad" la violencia porque "el país necesita orden y calma, no una escalada", declaró justo a seis meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que, según los sondeos superarán los candidatos de los extremos (de derecha, Marine Le Pen, y de izquierda, Jean-Luc Mélenchon) para calificarse a la segunda y definitiva del 2 de mayo.

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Para avanzar en las respuestas a las múltiples demandas de diversos colectivos, dijo que el primer ministro, Sébastien Lecornu, reunirá en los próximos días a representantes políticos y, posteriormente, a sindicatos, organizaciones estudiantiles, autoridades locales y parlamentarios para abordar y elaborar propuestas concretas.

En la víspera de su viaje a varios países del golfo Pérsico, Macron defendió que las demandas de los ciudadanos deben encontrar respuesta mediante el diálogo y las instituciones democráticas, y no a través de la violencia.

El presidente, que afronta junto a su Gobierno una creciente tensión social a seis meses de esos comicios presidenciales, pidió que la campaña electoral se desarrolle a través del debate y el respeto, y no en medio del "desorden y la destrucción".

Las primeras reacciones políticas de la oposición al discurso de Macron fueron duras con el jefe del Estado, empezando por Jordan Bardella, el presidente de la Agrupación Nacional (RN), el gran partido de la extrema derecha, que lo consideró "lamentable".

"Este poder cobarde y desorientado no tiene nada qué decir a los franceses y nada más que proponerles. Ni siquiera tiene fuerza para protegerles", escribió en su cuenta de X Bardella, el delfín de Le Pen.

Aunque no había llegado a pedir la dimisión de Macron como Bardella, en una declaración poco publicada antes del discurso del jefe del Estado, Le Pen lo había descalificado como "un presidente sin crédito ni autoridad" que "ha perdido todo contacto con la realidad".

Desde el otro extremo del espectro político, en la izquierda radical el coordinador de La Francia Insumisa (LFI), Manuel Bompard, consideró "irresponsable tomar la palabra para no decir nada".

Bombard, uno de los más próximos colaboradores de Mélenchon, reclamó también en X que haya "una verdadera respuesta política a las reivindicaciones" de los manifestantes que participaron en las protestas.

Para la líder ecologista Marine Tondelier, no hace falta organizar una "puesta en escena" para condenar todo tipo de violencia, como hace su partido, y advirtió que si participa en la convocatoria del primer ministro será para "trabajar en soluciones a las crisis sociales, medioambientales y democráticas" y no para asistir a un "consejo de disciplina".

Más allá de las declaraciones políticas sobre el trauma que van a dejar en la sociedad francesa las imágenes de caos y violencia del sábado durante unas protestas masivas que sacaron a la calle a 550.000 manifestantes, según el Gobierno (y hasta más de 800.000, según los organizadores), la realidad es que los incidentes continuaron este domingo.

Durante toda la tarde en París hubo enfrentamientos en la plaza de la República entre la policía y personas que se habían convocado a través de las redes sociales. Y en los alrededores hubo de nuevo saqueos en al menos tres tiendas (incluidos los grandes almacenes BHV junto al Ayuntamiento) con como mínimo 25 detenciones, según la Prefectura de Policía.

En total, como consecuencia de la jornada de protestas el Ministerio del Interior llevaba contabilizadas a última hora de la tarde del domingo 2.397 detenciones en toda Francia y 997 policías y gendarmes que habían resultado heridos.