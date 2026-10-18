Macron, centro de la ira en las pintadas de protestas de París, conmocionada por los daños

"Macron, estamos cerca", "La juventud manda a la mierda a Macron", "Macron, un disparo" o "Volveremos" son algunos de los mensajes que los manifestantes que intentaron el sábado llegar hasta el Palacio del Elíseo, la sede y residencia presidencial, han dejado escritos en los cristales de bancos o marquesinas de buses cercanas, en el distrito ocho de la capital francesa.

Se acercaron al término de la manifestación contra el encarecimiento de la vida que transcurrió desde la plaza de la República y la de Clichy, y se quedaron cerca, a apenas doscientos metros, debido a la acción de las fuerzas del orden, a las que se sumaron unidades especializadas en la lucha urbana, para hacerles frente.

En la zona, donde estaban prohibidas las manifestaciones, se concentraron hasta altas horas de la noche grupos descontrolados de manifestantes violentos que se enfrentaron a las fuerzas del orden en los alrededores del Elíseo, desde la famosa avenida de los Campos Elíseos, hasta la plaza de la Concordia pasando por el barrio de la Iglesia de la Madeleine.

Este domingo, desde primera hora, los servicios de limpieza se afanaban para retirar vallas y otros elementos de obras, así como contenedores de basuras quemados y amasijos de bicicletas de uso público reducidas a escombros por las llamas y usadas como barricadas, en escenas que se asemejaban a escenarios de guerra de guerrillas.

Una violencia desatada que también ha dejado su huella en oficinas bancarias y comercios con cristales rotos, y algunas boutiques desvalijadas, como la de una marca de lujo japonesa en el bulevar de la Madeleine, muy cerca de la mítica sala Olympia, en la que habían dejado escrito: "Subir los impuestos a los ricos".

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Unos lemas anticapitalistas, como 'Devolved el dinero', que se multiplicaban por doquier y especialmente en la famosa calle Saint Honoré, que aglutina las tiendas de marcas exclusivas de moda y joyerías de lujo, y donde se podía leer 'Revolución', 'Ecologistas rabiosos, más que ecoansiosos' o 'Denme un martillo", escrito en letras rojas en un escaparate que escapó de la furia.

Y que se extendían como un hilo continuo por la zona de los grandes almacenes en el bulevar Haussmann, el barrio de Ópera y los llamados Grandes Bulevares que conectan con la plaza de la República, donde comenzó la manifestación la víspera y donde las imágenes de la desolación impactan casi en cada esquina, y que se ha convertido en la zona cero de la desolación en la capital francesa.

Comercios, supermercados y farmacias de los alrededores de la plaza de la República amanecieron con importantes daños materiales después de que grupos de jóvenes saquearan establecimientos el sábado por la tarde y hasta bien entrada la noche, tras el paso de la manifestación por la capital francesa.

La violencia desatada con objetos contundente o patadas dejó escaparates destrozados, locales vaciados y mercancías esparcidas por las aceras, en una serie de pillajes que empezaron a plena luz del día y que muchas televisiones francesas emitieron en directo.

La plaza de la República y las avenidas adyacentes se convirtieron en otro de los principales focos de los disturbios en la capital, con daños en establecimientos comerciales que se anuncian elevados y enfrentamientos que se prolongaron hasta entrada la noche.

Uno de los primeros negocios atacados fue un supermercado de la calle Beaurepaire, junto al bulevar Magenta y cerca de la plaza, donde una vez retirada la persiana metálica, los asaltantes dejaron los estantes vacíos, tras robar los productos o aplastarlos contra el suelo.

Un escena similar se vivió en muchos otros comercios de la misma calle, como en la farmacia situada al lado, de la que también se llevaron la caja registradora y los ordenadores. Pero la imagen más representativa se la llevó el aledaño café-restaurante La Barrique, que quedó arrasado por las llamas.

'Tinieblas', se podía leer en una pintada cerca del Elíseo.