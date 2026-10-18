María Corina Machado dice que la paz en Colombia depende de la democracia en Venezuela

"Solamente habrá paz y prosperidad en Colombia con democracia y libertad en Venezuela", sostuvo Machado en una entrevista publicada este domingo por el diario colombiano El Tiempo, en la que defendió la necesidad de convocar elecciones presidenciales en su país y estrechar la integración entre ambas naciones.

La dirigente opositora aseguró que Colombia y Venezuela comparten "pasado, presente y futuro" y recordó que el país andino acoge a más de 2,8 millones de venezolanos, muchos de los cuales, según dijo, quieren regresar a su país.

Machado también propuso coordinar las fuerzas armadas de ambos países para combatir a los grupos ilegales que operan en la frontera.

"Vamos a construir una Fuerza Armada venezolana al servicio de la República, al servicio de la Constitución, y que, de manera coordinada, luche junto con el Ejército de Colombia", afirmó.

La opositora sostuvo que los militares venezolanos han sido "forzados" a compartir territorio con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y aseguró que la cooperación bilateral permitiría transformar la frontera en una zona de seguridad y prosperidad económica.

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En el ámbito energético, Machado planteó reparar el gasoducto Antonio Ricaurte, de 225 kilómetros, que conecta a ambos países, y ampliar la capacidad de suministro de gas venezolano para contribuir a cubrir las necesidades de Colombia.

"¿Quién más cercano y lógico para integrarnos que precisamente la economía colombiana?", preguntó Machado, que defendió la necesidad de ofrecer garantías jurídicas y reglas transparentes para atraer inversiones en los sectores energético, agrícola, minero y de infraestructuras.

La dirigente calificó al presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, de "aliado del pueblo venezolano y de la democracia" y consideró que una transición democrática en Venezuela beneficiaría directamente a Colombia, especialmente por la situación de seguridad en la frontera.

Machado, que prepara su regreso a Venezuela desde Panamá, insistió en que es necesario fijar cuanto antes una fecha para las elecciones.

Según afirmó, la transición democrática contribuiría a reducir la presión migratoria y permitiría que los venezolanos que viven en el exterior regresen a su país.