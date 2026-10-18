Mélenchon: Crisis en Francia podría volverse "incontrolable" si Macron no da soluciones

"Si Macron continúa jugando a que se deteriore la situación, ésta corre el riesgo de volverse incontrolable", afirmó Mélenchon en una entrevista en LCI, poco antes del discurso televisado que el presidente tiene previsto pronunciar a las 20.00 horas (18.00 GMT), en la víspera de emprender un viaje de cuatro días a varios países del golfo Pérsico, algo que afeó que haga en este momento.

El dirigente izquierdista acusó además al Gobierno de haber permitido que las tensiones se acumularan en las movilizaciones de los estudiantes para pedir mejoras en la educación y criticó la respuesta de las autoridades, que según dijo, ha contribuido a alimentar un ciclo de enfrentamientos y violencia policial.

"No pasa nada durante más de diez días y, de repente, hay policías en las puertas de los institutos y comienzan todo tipo de episodios violentos", sostuvo Mélenchon, quien consideró que el Ejecutivo había optado por una estrategia de desgaste del movimiento estudiantil en lugar de abordar las causas del descontento.

El líder de LFI, al que el Gobierno y la derecha apuntan como responsable de las violencias protagonizadas por grupos de ultraizquieda, pidió a Macron que aproveche su intervención para responder a las demandas relacionadas con el coste de la vida, las dificultades económicas de los estudiantes y los daños sufridos por los comerciantes cuyos establecimientos fueron saqueados la víspera.

Entre sus propuestas, reclamó bloquear los precios y destinar 10.000 millones de euros a medidas de apoyo a los jóvenes, además de suprimir la plataforma de acceso a la universidad Parcoursup, atacada por opacidad y por favorecer supuestamente a estudiantes de unos institutos sobre otros.

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Mélenchon también pidió que el Estado indemnice a los comerciantes afectados por los saqueos y sostuvo que las autoridades deben asumir su responsabilidad en la protección del orden público.

"Hay que impedir que se produzcan los saqueos", afirmó, al tiempo que defendió la no violencia y subrayó que "el mantenimiento del orden requiere preparación y métodos profesionales, y no una respuesta basada únicamente en la fuerza".

Mélenchon criticó la falta de previsión de las autoridades ante las manifestaciones del 17 de octubre, cuya celebración, recordó, se conocía desde principios de septiembre y, que en su opinión, las autoridades infravaloraron.

Las manifestaciones del sábado derivaron en enfrentamientos, ataques contra edificios públicos y saqueos en varias ciudades francesas. El balance provisional fue de unas 2.000 detenciones y 600 policías, gendarmes y bomberos heridos, según las cifras difundidas tras los disturbios. También se informó de una persona fallecida en París por una parada cardiorrespiratoria, sin ofrecer más detalles.