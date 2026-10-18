Ministro de Defensa saudí visita Emiratos para fortalecer relaciones ante crisis en Yemen

"Reafirmamos la profundidad de las relaciones fraternales e históricas entre nuestros dos países hermanos y discutimos los desarrollos de la situación regional y las vías para fortalecer la cooperación y el trabajo conjunto del golfo Pérsico", dijo el ministro en X tras su reunión con Bin Zayed en la capital emiratí.

Hasta el momento, no han trascendido más detalles sobre el contenido del encuentro, que se produce tras meses de tensiones entre Arabia Saudí y Emiratos -precisamente, por el apoyo de Abu Dabi a los separatistas sureños del Yemen- y en medio de los incesantes ataques de los hutíes contra instalaciones energéticas y civiles en suelo saudí.

Por su parte, el asesor diplomático de la Presidencia emiratí, Anwar Gargash, dijo en la misma plataforma que la visita del ministro saudí a Emiratos "subraya la profundidad y la solidez de las relaciones entre los EAU y Arabia Saudí".

"Nuestra seguridad y nuestro destino están entrelazados, nuestra alianza es un pilar fundamental de la estabilidad y la prosperidad del Golfo, y la sabiduría de nuestros dos líderes, junto con la sinceridad de nuestras posturas en tiempos difíciles, constituyen la respuesta más elocuente a cualquier duda", apuntó.

A finales de septiembre, el vicepresidente emiratí, Mansour bin Zayed, se reunió en Riad con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, en el primer encuentro de líderes desde que comenzaron las tensiones entre ambos países en el Yemen el pasado diciembre, una cita que fue interpretada como un signo de reconciliación.

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El 30 de diciembre, Arabia Saudí -que lidera la coalición militar contra los rebeldes chiíes hutíes de Yemen y en la que antes participaba EAU- bombardeó el puerto yemení de Mukalla tras acusar a Emiratos de enviar barcos con armas y vehículos militares destinados a los separatistas del sur.

Por un lado, Riad respalda al gobierno yemení reconocido internacionalmente, mientras que Abu Dabi ha apoyado de forma estrecha al disuelto Consejo de Transición Sureño (CTS), que buscaba la secesión de la región meridional del Yemen.

Por este motivo, Arabia Saudí exigió la retirada de las fuerzas emiratíes de las zonas en las que tenían presencia en el Yemen, algo que Abu Dabi realizó.

La reunión de este domingo tiene lugar después de que el periódico The Guardian informara el sábado de que Emiratos ha accedido a reincorporarse en la guerra del Yemen con la reanudación de pagos a unas de las fuerzas progubernamentales más destacadas y capaces de hacer frente a los avances territoriales de los hutíes.