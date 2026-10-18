Peña dice que Paraguay está "listo" para hacer más sólida su alianza con EE. UU.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Peña dio una anticipada bienvenida a Landau, quien vivió en Paraguay entre 1972 y 1977, cuando su padre George Landau fue embajador en el país suramericano.

"Volverá a encontrar el país donde creció, ahora desarrollándose con fuerza y listo para más inversión, más empleo y una alianza cada vez más sólida con los Estados Unidos", indicó Peña en su mensaje.

Según un comunicado del Departamento de Estado difundido el viernes pasado por la Embajada de Estados Unidos en Asunción, Landau tiene previsto reunirse este lunes "con altos cargos del Gobierno" para "reafirmar la histórica alianza estratégica entre Estados Unidos y Paraguay".

Además, analizará "formas de ampliar el comercio y la inversión, profundizar la cooperación en materia de seguridad regional y combatir la delincuencia transnacional".

"El viaje del vicesecretario refleja el compromiso de la Administración Trump con un Hemisferio Occidental seguro y próspero", puntualizó la nota estadounidense.

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La semana pasada, el presidente paraguayo afirmó que la visita de Landau hace parte de una "agenda muy amplia de trabajo" con Washington, que abarca, entre otros, temas como la defensa y la seguridad.

Peña, cuya Administración integra el Escudo de las Américas, la coalición impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que aglutina a Gobiernos conservadores de la región, se ha declarado un aliado de la Casa Blanca, en particular en asuntos de política exterior como el apoyo a Israel y a Taiwán.