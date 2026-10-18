Perú detiene a trece miembros de una organización criminal vinculada a la minería ilegal

El Ministerio del Interior informó en un comunicado que la Dirección General de Inteligencia (Digimin), en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), "asestó un nuevo golpe" a dicha organización criminal, liderada por alias Chili, tras ejecutar una operación de inteligencia y seguimiento en la región de Madre de Dios, en el sur del país.

Detalló que el operativo permitió detener en flagrancia delictiva a 13 presuntos miembros de la banda, investigada por su presunta implicación en delitos de extorsión, homicidio y tenencia ilegal de armas de fuego.

Según información policial, estos sujetos exigían el pago de cupos a mineros ilegales bajo amenazas y mantenían retenidas a sus víctimas en esta zona de la Amazonía de Perú denominada La Pampa, donde hay amplia presencia de minería ilegal y otras actividades ilícitas como la trata de personas.

Las labores de inteligencia permitieron ubicar el punto donde se encontraban reunidos 'Chili' y otros miembros de la banda y con esta información, las fuerzas del orden realizaron un desplazamiento aerotransportado para ejecutar el operativo.

La intervención contó con la participación de agentes especializados de la División de Búsqueda de la Digimin, personal de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la PNP, efectivos del Ejército del Perú y representantes del Ministerio Público.

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Como resultado, se incautaron cinco pistolas y dos armas de largo alcance y se intervinieron tres camionetas.

"Esta operación se enmarca en las acciones del Comando Unificado, que articula las capacidades de inteligencia y operativas de las instituciones del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales y recuperar el control territorial en zonas afectadas por actividades ilícitas", indicó el ministerio.

Agregó que mediante estos operativos coordinados, el Ministerio del Interior refuerza la respuesta frente a las estructuras criminales que recurren a la extorsión y las amenazas para imponer el cobro de cupos y mantener el control sobre sus víctimas.