Polonia investiga posible violación del espacio aéreo por objeto no identificado

"En relación con la sospecha de violación del espacio aéreo de la República de Polonia por un objeto no identificado, que pudo haber ocurrido durante la noche pasada, se han emprendido acciones destinadas a la verificación del incidente", escribió el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia (DORSZ) en la red social X.

Al sur de Lublin se ha dirigido el Equipo Terrestre de Búsqueda y Rescate de las Fuerzas de Defensa Territorial, que está llevando a cabo la búsqueda del posible lugar de caída del objeto, añadió.

"Las actividades en curso tienen como objetivo verificar la señal radiolocalizada registrada y los informes de la población cercana, así como determinar la naturaleza del potencial objeto o confirmar que la señal registrada pudo haber sido el resultado de fenómenos o anomalías meteorológicas", añadió.

Eso sí, recalcó que, "en la etapa actual, no se ha confirmado la violación del espacio aéreo polaco".

La inspectora jefe Anna Kamola, portavoz de la Jefatura Provincial de Policía de Lublin, declaró a la agencia polaca PAP que, alrededor de las 00.00 GMT la policía recibió dos avisos sobre un objeto volador que emitía un fuerte ruido.

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Ambos avisos procedían de la zona del embalse de Zemborzycki, en Lublin.