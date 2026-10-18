Presidente de Cámara de Representantes de EEUU expresa preocupación por exenciones a Rusia

Johnson dijo que aún no ha conversado con Trump ya que ambos están envueltos en la campaña electoral de cara a los comicios de medio mandato del 3 de noviembre, pero ha estado en contacto con la Casa Blanca y ha dejado saber el malestar entre las filas republicanas en el Congreso.

Señaló que es necesario conversar con Trump sobre el tema "y creo que debemos considerar cuidadosamente las consecuencias no deseadas que eso pueda tener" durante una entrevista este domingo con ‘Fox Sunday Morning Futures’.

El pasado viernes Trump firmó una orden ejecutiva que exime de la aplicación de varias disposiciones de la ley aprobada por el Congreso el 18 de septiembre, alegando interés nacional, entre ellas las sanciones contra personas y entidades vinculadas al Gobierno ruso, las restricciones financieras y comerciales y los aranceles previstos para los productos rusos y los procedentes de determinados países compradores de hidrocarburos de Rusia.

"El Congreso votó sobre esto de manera decisiva hace apenas unas semanas, y entendemos que no se puede confiar en (Vladímir) Putin", el presidente ruso, dijo Johnson al referirse a la Ley Graham de cuyas disposiciones eximió Trump a Rusia a cambio de obtener diésel.

Esta orden ejecutiva surgió luego de que Washington autorizara temporalmente las operaciones comerciales con diésel de origen ruso hasta el 7 de abril de 2027, incluida su importación a Estados Unidos, pese a las sanciones vigentes contra Moscú.

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Legisladores republicanos han manifestado preocupación por el impacto que tendrá esa acción justo dos semanas antes de los comicios de medio mandato y por los resultados de recientes encuestas sobre la intención del voto que muestran que la balanza se inclina hacia demócratas, lo que puede llevarles a perder el control absoluto que tienen de las dos cámaras del Congreso.

Una nueva encuesta dada a conocer hoy mostró la peor cifra de apoyo a Trump: tan solo el 33 % de los encuestados aprueba su gestión, frente a un 66 % que lo desaprueba; el 52 % manifiesta una desaprobación firme.

Consciente del avance de los demócratas Trump se ha metido de lleno en la campaña para apoyar a sus candidatos y ha pedido con insistencia a republicanos que los respalden y salgan a votar "como si yo estuviera en la boleta".

De acuerdo con unas declaraciones de Trump el sábado, aún no ha anunciado una decisión definitiva sobre el tema de sanciones a Rusia.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó este fin de semana que el mandatario se tomará hasta 60 días para analizar el impacto económico de las sanciones y aranceles.

Según Rubio, una de las razones por las que se incluyeron las exenciones en la Ley Graham fue el entendimiento de que necesitarían un tiempo para estudiarlo, "dadas las diferentes cosas que están sucediendo en el mundo ahora mismo", incluida la presión sobre el suministro energético mundial que se produce no solo por Irán, no solo por el estrecho de Ormuz, "sino cada vez más por los ataques de los hutíes a Arabia Saudita y por la guerra con Ucrania y Rusia, donde la infraestructura energética está siendo atacada".