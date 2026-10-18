Prisión preventiva en Ecuador para cinco hombres detenidos cuando desmembraban un cuerpo

Los hombres fueron procesados por el presunto delito de asesinato y, de acuerdo a las investigaciones, pertenecerían a disidencias del grupo criminal Los Lobos, el más violento del país andino y catalogado como terrorista por Estados Unidos y Argentina.

Estas personas fueron encontradas por el Ejército el viernes en una zona de Barrio Quito, en Posorja, que, según el Ministerio Público, sería usada para ocultar cuerpos, y también para eliminar evidencias de otros crímenes, de acuerdo a información militar.

En ese sitio, los hombres también estaban quemando motocicletas, que habían sido supuestamente utilizadas para cometer sicariatos (asesinatos por encargo) y secuestros.

Guayaquil es una de las ciudades que estará entre el 1 y 10 de noviembre bajo un nuevo toque de queda nocturno decretado por el presidente del país, Daniel Noboa, para que las fuerzas de seguridad intensifiquen los operativos contra el crimen organizado.

Estas acciones se realizan en el marco de la "guerra" que Noboa declaró en 2024 contra las bandas criminales, a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia que el país andino registra en los últimos años.

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Sin embargo, medidas como estas no evitaron que Ecuador cerrara el 2025 con una cifra récord de 9.283 homicidios, que lo sitúan a la cabeza de Latinoamérica como uno de los países más violentos de la región.