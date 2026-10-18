Rusia aboga por un mecanismo de seguridad del golfo Pérsico que incluya a Irán

"Consideramos necesario avanzar hacia la construcción de una arquitectura de seguridad inclusiva que abarque a todos los países del Golfo, incluido Irán, así como a otros Estados vecinos como Irak y Jordania", dijo Lavrov en rueda de prensa desde Manama tras el Diálogo Estratégico entre Rusia y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

El CCG es una alianza política y económica compuesta por Arabia Saudí, Baréin, Catar, Kuwait, Omán y Emiratos Árabes Unidos (EAU) que lleva años debatiendo la creación de un mecanismo de seguridad defensiva, pero que no se ha llevado a concretar debido a los desacuerdos y diferencias entre sus países miembros.

El ruso explicó que este mecanismo, del que no ofreció detalles, podría contar también "con la participación de actores externos que no busquen promover sus propios intereses políticos", sino que contribuyan a fortalecer "la seguridad de los países de la región", algo que recordó que Moscú lleva proponiendo durante "más de una década".

"Creemos que sería positivo que los expertos comenzaran a estudiar una fórmula que permita poner en marcha el proceso de construcción de esta arquitectura de seguridad", añadió Lavrov, que este mismo domingo fue instado por el CCG para que Rusia "emplee sus relaciones con Irán" con el objetivo de que el país persa "cese sus agresiones" contra el golfo Pérsico.

En este sentido, consideró necesario "abordar las causas fundamentales" de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, que conllevó el cierre del estrecho de Ormuz, y pidió implementar los acuerdos alcanzados entre las partes, entre ellos el de Islamabad del 17 de junio.

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"El objetivo de estos acuerdos era dejar atrás una situación que había llegado al borde de una guerra a gran escala y regresar a los cauces políticos y diplomáticos", lamentó Lavrov, que valoró los esfuerzos de mediación de los países árabes para estabilizar la región y "evitar una nueva escalada hacia la confrontación".

Por su parte, el ministro de Exteriores de Baréin, Abdelatif Al Zaiyani, celebró "la postura constructiva de Rusia" respecto a la guerra y la condena a los ataques de represalia iraníes contra los países del CCG, todos ellos grandes potencias económicas y energéticas aliadas de Washington que Teherán ha tenido como objetivo.