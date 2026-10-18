Sudáfrica eleva a 26 los casos de mpox tras confirmar cuatro nuevos contagios

En un comunicado facilitado a EFE, el Ministerio de Salud notificó el hallazgo de estos nuevos positivos, que hacen pasar el cómputo nacional de 22 a 26 casos notificados desde el pasado 1 de enero.

“Estos 26 casos confirmados por laboratorio se distribuyen de la siguiente manera: 18 en Cabo Occidental, tres en Gauteng, dos en Cabo Oriental, dos en el Estado Libre y uno en KwaZulu-Natal”, señaló el departamento sanitario.

Asimismo, la cartera de Salud precisó que, de los 18 contagios detectados en la provincia de Cabo Occidental, “dos fueron casos importados de ciudadanos extranjeros que visitaban Sudáfrica, en tanto que los 16 restantes están vinculados a transmisión local”.

El documento detalla además que 25 de los 26 contagiados son hombres, con edades comprendidas entre los 23 y los 50 años y una media de 37 años.

El Ministerio de Salud aclaró que dispone de datos sobre la variante genética en 17 de los enfermos: 13 corresponden al clado Ib de la viruela del mono —una cepa más contagiosa y severa—, mientras que los cuatro restantes se relacionan con el clado IIb, una variante más leve.

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La mpox es una enfermedad viral infecciosa que se caracteriza por erupción o lesiones cutáneas que suelen concentrarse en la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies.

Puede causar erupción dolorosa, inflamación de ganglios linfáticos, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda y fatiga, siendo los grupos de mayor riesgo los niños, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunitarios débiles.

La enfermedad se detectó por primera vez en África en 1970 y cuenta con dos cepas genéticamente diferenciadas del virus: la cepa de la cuenca del Congo (África central) y la cepa de África occidental, siendo la primera más grave que la segunda.