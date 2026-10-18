Tanzania impone controles a los viajeros tras elevarse a siete los casos de ébola en Kenia

Las personas que viajen a Tanzania a través de aeropuertos, puertos y pasos fronterizos deberán cumplimentar obligatoriamente un formulario digital de vigilancia sanitaria antes o después de su llegada, según un comunicado emitido este sábado por el Ministerio de Salud.

Además, se deberán someter a controles de temperatura y evaluación de síntomas, y se procederá a la desinfección de cualquier vehículo o carga sospechosa de contaminación.

“Tras el brote de la enfermedad por el virus del Ébola en la RDC y un reciente caso en Kenia de un viajero procedente de la RDC, el Gobierno de la República Unida de Tanzania ha ampliado sus requisitos de salud pública relacionados con los viajes internacionales”, indicó la cartera sanitaria.

El documento establece además un protocolo estricto de vigilancia para las personas que hayan estado expuestas a zonas o situaciones de peligro, exigiendo a los viajeros que informen de inmediato sobre cualquier manifestación de la enfermedad en los centros de salud o a través de la línea gratuita nacional.

“Se activará un seguimiento obligatorio durante un período de 21 días mediante mensajes automatizados diarios u otros medios de comunicación para controlar el estado de salud de los viajeros de alto riesgo”, puntualizó la resolución ministerial.

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La medida se adoptó después de que Kenia confirmara el sábado cuatro nuevos casos de ébola y elevara a siete el total de contagios, incluido el primer paciente fallecido que introdujo el virus en el país.

Las autoridades kenianas aseguraron en un comunicado que el riesgo para el público en general sigue siendo bajo, “ya que no hay evidencia de transmisión comunitaria de la enfermedad”.

Además han rastreado y puesto en cuarentena a 128 de las 130 personas con las que el paciente cero tuvo contacto estrecho, lo que supera la referencia global de rastreo de contactos del 85 % requerida para romper la cadena de transmisión de la enfermedad.

Kenia confirmó el 5 de octubre su primer caso importado de ébola, correspondiente a un hombre de 40 años que había vivido los últimos siete años en la RDC.

El paciente cero recibió tratamiento en varios hospitales congoleños antes de viajar por carretera hasta Kampala y, posteriormente, volar desde Uganda hasta Nairobi, donde aterrizó el 3 de octubre y murió dos días después.

Kenia es el cuarto país en registrar un caso vinculado a la epidemia de ébola en la RDC, junto a Uganda, Francia y Países Bajos.

La epidemia en la RDC es la segunda más mortífera de la historia a nivel global, que ha causado 9.277 casos confirmados, incluidos 4.478 muertos, según el último balance del Gobierno congoleño.