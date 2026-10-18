Tensiones con la policía en ciudades francesas en concentraciones convocadas por redes

En la capital francesa, la Prefectura de Policía de París señaló que los agentes procedieron a realizar controles ante "un llamamiento a una concentración no declarada".

En un mensaje enviado a EFE, la Prefectura de Policía de París también indicó que, además de los controles, las fuerzas del orden habían puesto en marcha un dispositivo "para intervenir rápidamente si fuera necesario".

Añadió que ante las primeras tensiones, los agentes habían intervenido para "dispersar y arrestar".

En los canales de información se pudieron ver imágenes de cargas y del recurso a los gases lacrimógenos. En una de las entradas de la plaza de la República estaba apostado un camión de la policía con un cañón de agua.

Estas tensiones se producen un día después de la jornada de protestas masivas que se desarrollaron en Francia y que en París y en muchas ciudades degeneraron en actos de violencia, en particular choques con la policía, ataques a edificios públicos y saqueos y vandalización de cientos de comercios.

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Las fuerzas del orden detuvieron a 2.000 personas, una cifra todavía provisional como balance de una jornada en la que resultaron heridos 600 policías, gendarmes y bomberos.

En París, la marcha que salió el sábado de la plaza de la República reunió a 110.000 personas, según el Ministerio del Interior, que cifró en 550.000 los manifestantes en todo el país. Los organizadores elevaron la cifra a más de 800.000.

La Federación del Comercio y de la Distribución (FCD) ha estimado que los daños por el saqueo de unas 1.500 tiendas en toda Francia se contará de "cientos de millones de euros".

Ante la gravedad de la situación, en un contexto político muy delicado con un Gobierno particularmente frágil y las elecciones presidenciales dentro de seis meses, el jefe del Estado, Emmanuel Macron, va a pronunciar un discurso por televisión a las 20:00 locales (18:00 GMT).

Antes de eso, reunirá al primer ministro, Sébastien Lecornu, y a los ministros encargados de gestionar la crisis.