Trump continúa sus planes en un campo de golf de Washington pese a quejas ambientalistas

"El Departamento del Interior, bajo los auspicios del Secretario Doug Burgum, y en colaboración con el renombrado arquitecto de campos de golf, Tom Fazio, ha desarrollado un plan para construir un campo de golf de campeonato de clase mundial en el sitio del actual East Potomac Golf Links, ubicado en Washington, DC", indicó en su red Truth Social, donde suele recurrir para hacer anuncios y exponer sus puntos de vista.

Trump anunció en marzo de 2025 el proyecto del campo de golf, pero en enero de este año un grupo ambiental acudió a la corte tras el inicio de la tala de árboles.

La jueza federal Ana Reyes paralizó las obras hasta el 26 de octubre y prohibió que la Administración realice "ninguna modificación irreparable".

Según el grupo Liga de Preservación de DC, el Gobierno de Trump ha intentado repetidamente "eludir la ley en su frenética carrera por convertir un espacio recreativo público en un campo de golf de lujo".

El anuncio en su red social indica que el nuevo espacio podrá albergar torneos como el US Open, el Campeonato de la PGA, la Ryder Cup y la Presidents Cup, creará "numerosos" empleos y tendrá un impacto "sumamente positivo" en el desarrollo económico de Washington D.C.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente, quien es dueño de varios campos de golf, reiteró que el East Potomac Golf Links es ahora un campo de golf "viejo, deteriorado, en ruinas y no tiene ninguna utilidad", donde hay árboles caídos, peligrosos e infestados de enfermedades y un muro de contención que se está derrumbando "y es un peligro".

Las obras están previstas para comenzar el 15 de noviembre y se extenderán durante 15 meses.

En un anuncio posterior también indicó que el secretario Burgum está "entusiasmado" con el proyecto y que cualquier modificación o cambio se realizará, según las condiciones del terreno, por expertos en parques y recreación, cuya experiencia y conocimientos en malecones, paisajismo y diseño "son inigualables".