Trump expresa su apoyo "total" a Netanyahu para las elecciones de octubre

"Por favor, que esta carta represente mi respaldo total a Bibi Netanyahu en su próxima campaña para la reelección como Primer Ministro de Israel", para seguir trabajando en conjunto, afirmó Trump en su red social Truth Social.

"Bibi Netanyahu ha sido fuerte, valiente y brillante frente a una tremenda oposición, incluso la proveniente del propio Israel", sostuvo el mandatario que había eludido hasta ahora hablar sobre su apoyo al primer ministro a pesar de su relación con Washington.

"Ya no me involucro en la política (israelí)", dijo a principios de este mes a los medios aunque aseguró que ha mantenido "una muy buena relación con él”,

Trump aseguró hoy en su Truth Social que Netanyahu, de 76 años, ha sido un gran primer ministro "guerrero" y un socio aún mejor "para la paz en la lucha contra la República Islámica de Irán, con su lema de 51 años: ¡Muerte a Israel, muerte a Estados Unidos!"

Acto seguido afirmó que juntos "destruiremos al pequeño Satán y al gran Satán". ¿Qué país puede sobrevivir cuando se permiten tales afirmaciones, ya que, al final, siempre terminan siendo ciertas?".

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Hizo hincapié en la guerra que Israel y EE.UU. mantienen contra Irán, del que dijo ha sido destruido tanto militar como económicamente "y a menos que cambien de rumbo rápidamente, pronto terminaremos el trabajo".

Aseguró que con "un líder equivocado" en Israel, que sería "cualquiera que no fuera Bibi", Estados Unidos tendría que hacer solo ese trabajo (contra Irán) "y no estoy dispuesto a hacerlo".

"Bibi Netanyahu ha sido fuerte, valiente y brillante frente a una tremenda oposición, incluso la proveniente del propio Israel. A pesar de todo, ha resistido y, de hecho, ¡ha prosperado!", siguió Trump en sus elogios al candidato a revalidar como primer ministro, cargo que ha ocupado por cerca de dos décadas.

Trump afirmó que lo ha visto lidiar en situaciones difíciles, antes las que "cualquier persona se habría derrumbado" pero, en contraste, "él se fortaleció, y conserva esa misma fortaleza hasta el día de hoy".

"Este es el tipo de socio que Estados Unidos exige de Israel, un país por el que tanto ha hecho. ¡BIBI NETANYAHU NUNCA LOS DEFRAUDARÁ!", aseguró.

Nueva York es el lugar con la mayor población israelí fuera de su país.