Un sacerdote muere en Ecuador tras caerle una cruz en una misa transmitida en directo

El sacerdote fue identificado como Patricio Sánchez Molinari y estaba en la mitad de la ceremonia, frente al altar, cuando una gran cruz de madera con un Jesús crucificado, que estaba colgada en la pared, cayó hacia adelante y lo golpeó en la cabeza.

Algunas mujeres que participaban en la misa lo asistieron de inmediato y en el video de la transmisión, que está publicada en su cuenta de la red social Facebook, se puede escuchar que piden que alguien llame a una ambulancia.

Pese al auxilio, el arzobispo de Guayaquil y cardenal ecuatoriano, Luis Gerardo Cabrera, confirmó el fallecimiento por medio de un comunicado.

El video del accidente, que ocurrió la noche del sábado, se viralizó en redes sociales este domingo, cuando otras iglesias y centros educativos católicos lamentaron la muerte del sacerdote y enviaron condolencias a sus familiares y amigos.

Sánchez pertenecía a la congregación del Santísimo Redentor, una comunidad misionera fundada en 1732, y estaba al frente de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, localizada en el centro-sur de Guayaquil.