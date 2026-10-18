Una guía registra 82 especies de macrohongos en un parque de la capital de Ecuador

El trabajo, que contó con la participación de investigadores vinculados a la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington (UNCW), del Instituto Nacional de Biodiversidad ecuatoriano (Inabio) y una empresa enfocada en el estudio de los hongos conocida como Mycena LLC, se realizó en el Parque Metropolitano Guangüiltagua, uno de los espacios naturales emblemáticos de Quito.

El documento presenta especies y registros de distintos grupos taxonómicos, entre ellos representantes de los órdenes Agaricales, Auriculariales, Boletales, Gomphales, Russulales y Trechisporales, según informó el Inabio en un comunicado.

"Las imágenes permiten observar la variedad de formas y características de los macrohongos identificados, desde ejemplares de hongos en sombrilla hasta estructuras coraliformes y hongos en repisa que crecen en varios sustratos como hojarasca, troncos de árboles y sobre la tierra", añadió la entidad ecuatoriana.

La guía ofrece una herramienta visual para reconocer la variedad de macrohongos de área boscosa y destaca la importancia de continuar documentando la biodiversidad de la funga presente en los espacios naturales de la capital ecuatoriana.

De acuerdo al Inabio, el registro también representa una oportunidad para acercar la investigación científica a la ciudadanía y fomentar el interés por la observación y conservación del patrimonio natural de Quito.