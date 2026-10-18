Yemen llama a la unidad árabe y agradece el apoyo de Egipto a Arabia Saudí

"El apoyo de Egipto y el Reino al pueblo yemení en su lucha por restaurar las instituciones estatales es un pilar fundamental de la seguridad y la estabilidad en la región, pues El Cairo y Riad son los dos pilares de la seguridad nacional árabe, y mediante su unidad, nuestra nación se fortalece", afirmó en un comunicado.

Al Alimi destacó la "inquebrantable solidaridad" de El Cairo con Arabia Saudí ante las amenazas comunes, en defensa de los intereses de ambos pueblos y de su seguridad nacional.

Las declaraciones de Al Alimi se producen después de que el Consejo de Defensa Nacional de Egipto aprobara este domingo brindar "todo el apoyo necesario y posible" a Arabia Saudí para salvaguardar su estabilidad y su integridad territorial, una medida pendiente de la autorización formal del Parlamento egipcio, convocado para una sesión extraordinaria este mismo domingo.

El órgano, presidido por Al Sisi, acordó mantener la solidaridad con Riad, respaldar la defensa de su territorio, sus recursos y los lugares sagrados islámicos, e intensificar los esfuerzos políticos y diplomáticos para reducir las tensiones regionales.

Por su parte, Al Alimi subrayó que el apoyo egipcio y saudí a la población del Yemen en su lucha por restaurar las instituciones del Estado es fundamental para la seguridad, la estabilidad regionales y para crear mejores condiciones para alcanzar la paz.

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El respaldo egipcio se enmarca en el repunte de la violencia entre Arabia Saudí y los rebeldes hutíes del Yemen, con ataques cruzados que han afectado a ciudades saudíes, instalaciones petroleras y rutas comerciales estratégicas del mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb.

Por su parte, Arabia Saudí, como líder de la coalición militar que interviene en la guerra civil yemení desde 2015 en respaldo del Consejo Presidencial, bombardea diariamente territorio yemení y posiciones hutíes.

Egipto ha apoyado política y estratégicamente a Arabia Saudí desde el inicio del conflicto y forma parte de la coalición árabe antihutí, con un papel centrado en la protección de la navegación y la contención de la inestabilidad regional.