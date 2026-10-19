Al menos 23 muertos en ataques en Sudán del Sur atribuidos a milicias opositoras

El ministro de Información del gobierno local de Ruweng, James Monyluak Mijok Thon, declaró a EFE que los ataques comenzaron alrededor de las 5:00 de la madrugada, hora local, y acusó a jóvenes armados del vecino estado de Unity de llevar a cabo los mortíferos asaltos.

"Al menos 23 personas han perdido la vida en los ataques lanzados por jóvenes armados a primera hora de esta mañana. Los atacantes son miembros de la milicia del Ejército Blanco", declaró Thon.

El Ejército Blanco, una milicia juvenil compuesta predominantemente por miembros de la etnia nuer, se ha asociado históricamente con el Movimiento Popular de Liberación de Sudán en la Oposición (SPLM-IO) liderado por el vicepresidente Riek Machar, aunque su relación con el mando militar de la oposición sigue siendo objeto de controversia.

"Los grupos armados atacaron varias aldeas, entre ellas Nyokrial y Nyoklith, en el condado de Tuoch; Bal Mialou, en el condado de Lake No; y Manajonga, en el condado de Aliiny", señaló el ministro.

Thon señaló que los atacantes también habían incendiado viviendas y se habían apoderado del ganado perteneciente a las comunidades locales.

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"Se incendiaron varias viviendas y se saqueó el ganado durante los ataques. La situación sigue siendo tensa", añadió.

Los ataques suponen un nuevo episodio de violencia en Ruweng, donde las tensiones entre grupos armados y comunidades del vecino estado de Unity han desencadenado en repetidas ocasiones enfrentamientos mortales.

Los últimos actos de violencia se producen en un contexto de crecientes tensiones políticas y de seguridad en Sudán del Sur tras el incumplimiento de disposiciones clave del acuerdo de paz de 2018 entre el Gobierno del presidente Salva Kiir y el movimiento opositor de Machar.

Machar está siendo juzgado en Yuba por cargos relacionados con los enfrentamientos mortales ocurridos en la región de Nasir en marzo de 2025, que también involucraron a miembros del Ejército Blanco.

La reanudación de la violencia armada se produce a menos de dos meses de las elecciones generales de Sudán del Sur, previstas para diciembre de 2026, en un contexto de inseguridad generalizada, divisiones políticas y preocupación por la frágil transición del país.