Alberta retrasa los resultados del referéndum sobre su posible separación de Canadá

La votación de este lunes consta de diez preguntas, incluida una sobre si Alberta debe permanecer como provincia de Canadá o si el Gobierno provincial debe iniciar el proceso legal exigido por la Constitución canadiense para celebrar en el futuro un referéndum vinculante sobre su separación del resto del país.

La hora oficial de cierre de los centros de votación es a las 20:00 hora de Alberta (02:00 GMT del martes), pero la autoridad electoral explicó en un comunicado que amplió el horario en los lugares afectados para garantizar que los electores dispongan de las mismas horas de votación anunciadas inicialmente.

El centro que cerrará más tarde es la escuela Westminster, en Edmonton, que estará abierto hasta las 22:00 (04:00 GMT). El organismo público Elections Alberta, encargado de administrar los procesos electorales en la provincia, indicó que no comenzará a divulgar resultados provisionales hasta que haya confirmado el cierre de todos los centros de la provincia.

La jornada transcurrió con normalidad en buena parte de Alberta, aunque los retrasos provocaron frustración entre algunos electores.

En varios centros de Calgary y Edmonton, las principales ciudades de la provincia, hubo esperas prolongadas por las aperturas tardías, mientras que en Maskwacis, una comunidad formada por cuatro grupos indígenas, algunos colegios electorales se quedaron temporalmente sin papeletas ante la elevada participación.

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En otros lugares, los electores informaron de tiempos de espera mínimos y una votación fluida.

Elections Alberta había señalado que los resultados de la pregunta sobre la permanencia de Alberta como provincia canadiense, la décima y políticamente más relevante, podrían conocerse entre la 01:00 y las 04:00 hora local del martes (entre las 7:00 y las 10:00 GMT).