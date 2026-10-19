Óscar Tuma: “Prieto tiene amplísima ventaja hasta por sobre candidatos colorados”

El abogado y exdiputado Óscar Tuma analizó el escenario electoral con miras a las presidenciales de 2028. Sostuvo que el impacto de esta reconfiguración dependerá exclusivamente de la capacidad de reacción del coloradismo y de la estrategia que defina la oposición. En ese sentido, advirtió a la oposición de que, si el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) insiste en encabezar la chapa, el Partido Colorado terminará ganando nuevamente las elecciones generales, independientemente de quién sea su postulante.

Tuma reconoció que la seguidilla de acontecimientos y pronunciamientos registrados en los últimos días tomó por sorpresa a toda la clase política nacional. Señaló que la publicación de Cartes en sus redes sociales provocó un verdadero “tsunami” de reacciones en la dirigencia republicana.

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No obstante, remarcó que esta crisis puede transformarse en un punto de quiebre positivo si la ANR aprovecha la oportunidad para impulsar una renovación real de liderazgos proyectada hacia las próximas décadas, en lugar de sufrir un desgaste por no actuar con consecuencia hacia quienes trabajaron por el partido y por el país.

Miguel Prieto, al frente de los sondeos, según Tuma

Al evaluar el comportamiento de las fuerzas de la oposición, Tuma reveló que las mediciones técnicas a las que tuvo acceso posicionan hoy al exintendente de Ciudad del Este y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, con una ventaja amplísima que supera incluso a las principales figuras del Partido Colorado.

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Explicó que gran parte de esa intención de voto que acumula el dirigente esteño proviene de electores colorados desencantados con las cúpulas tradicionales. Sin embargo, aclaró que ese fenómeno no bastará para asegurar una victoria en las urnas si no existe una alianza formal que sume la estructura territorial del Partido Liberal.

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“Prieto tiene una amplísima ventaja hasta por sobre los candidatos del Partido Colorado, pero eso no se va a poder concretar si el Partido Liberal no no le acompaña con su estructura”, enfatizó.

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Tuma sostuvo que, Prieto no podrá concretar la victoria sin el aparato del Partido Liberal. Sostuvo que pretender imponer una chapa encabezada por un referente liberal romperá la atracción del voto, y se facilitará la victoria de la ANR.

“Evidentemente, si un liberal encabeza la chapa, sea quien sea el candidato del Partido Colorado, va a terminar ganando las elecciones”, concluyó Tuma durante una entrevista por la 800 AM.