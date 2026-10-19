Alemania convoca al embajador iraní para protestar por espionaje y preparación de ataques

"No toleramos ataques contra la vida judía ni contra quienes la defienden, en ningún lugar y menos aún en Alemania", enfatizó el Ministerio de Exteriores de Alemania en su cuenta de la red social X.

En un breve comunicado, el ministerio germano condenó los "maliciosos intentos de atentado" contra Josef Schuster, el presidente del Consejo Central de los Judíos de Alemania, y contra Volker Beck, un expolítico de Los Verdes que preside la Sociedad Germano-Israelí.

"Condenamos en los términos más severos las actividades de Irán. No permitiremos que Irán amenace nuestra sociedad liberal. El embajador iraní fue convocado hoy al Ministerio de Exteriores", recalcó el Ministerio de Asuntos Exteriores

El ministerio que dirige el político democristiano Johann Wadephul señaló que Alemania ya ha abogado "con éxito" para que quienes se encuentran detrás de los intentos de atentado globales y los "represores" de la población civil iraní finalmente sean incluidos en la lista de organizaciones terroristas en la UE.

Dos hombres fueron condenados el jueves pasado por la Audiencia de Territorial de Hamburgo, en el norte alemán, por espiar por encargo de Irán a objetivos de posibles atentados, entre ellos el presidente del Consejo Central de los Judíos y por planear otro ataque contra Beck.

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Siguiendo la petición de la fiscalía, el tribunal condenó a Ali S., de 54 años, a ocho años y medio de prisión, por los cargos de espionaje a favor de una potencia extranjera con fines de sabotaje y de participación en tentativas de asesinato e incendio.

Su cómplice, Tawab M., fue condenado a cuatro años y medio de prisión por el intento de participar en un asesinato.

El tribunal consideró probado que Ali S. recibía encargos directamente de oficiales de las conocidas como Brigadas Quds, la rama exterior de la Guardia Revolucionaria iraní, que le reclutó para llevar a cabo "actividades de terrorismo estatal dirigidas desde Irán en Alemania".

Así, Ali S. emprendió preparativos para realizar un ataque incendiario contra un supermercado de alimentos kosher en Berlín y también espió por orden del régimen de Teherán los movimientos de Schuster y de Beck.