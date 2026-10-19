Alemania expresa preocupación y solidaridad tras ataque de colonos a diplomáticos europeos

En una rueda de prensa ordinaria, la portavoz de Exteriores, Kathrin Deschauer, afirmó que "los reportes del fin de semana son preocupantes", y señaló que, como principio general, los ataques contra diplomáticos deben ser criticados.

Al margen de las declaraciones realizadas por los tres países afectados, la portavoz quiso "destacar positivamente" que, por parte israelí, también se está tratando de esclarecer los hechos.

"Tengo constancia de que se han emitido declaraciones desde Francia, Polonia y Bélgica, pero también desde la parte israelí, con la correspondiente condena, que he percibido por parte del ministro de Asuntos Exteriores israelí, y, al mismo tiempo, acompañadas de la petición y el llamamiento, al que nos sumamos, de que se lleve a cabo una investigación", declaró.

Agregó que en los hechos no se han visto implicados diplomáticos alemanes, por lo que la información de la que dispone Berlín se limita a lo que pueda discutir al respecto en el intercambio con los colegas sobre el terreno.

El hecho de que no hubiera alemanes en la visita de campo que estaba realizando la delegación diplomática cuando fue atacada, no cambia nada en la postura de Alemania en cuanto a pronunciarse, como hace con frecuencia, dijo, en contra de las acciones violentas de los colonos en Cisjordania.

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"Hemos expresado nuestra plena solidaridad con nuestros colegas europeos y, por supuesto, nos sumamos tanto a las reivindicaciones como a las medidas adoptadas para que ahora se lleve a cabo el correspondiente esclarecimiento", dijo.