Amenaza de bomba "islamista" a 160 colegios de Irlanda del Norte, no se considera creíble

No obstante, Given avanzó que "algunos colegios han cerrado como consecuencia de esta amenaza", recibida por correo electrónico, explicó, "a través de los canales oficiales de comunicación de los centros".

"Esta mañana, 160 colegios han recibido una amenaza en la que, por lo que puedo entender, islamistas amenazan con que la ley islámica (sharía) será implantada en nuestro país y aseguran que hay artefactos explosivos viables en esos centros. El mensaje terminaba con la expresión 'Allah Akbar' (Alá es grande)", declaró a los medios el ministro.

La Policía de la provincia británica (PSNI) confirmó que había recibido alertas sobre "un correo electrónico enviado a varios colegios de Irlanda del Norte" y señaló que está llevando a cabo "investigaciones urgentes" en coordinación con los centros afectados.

El titular de Educación indicó que la recomendación a los colegios es que no se considera "que se trate de una amenaza creíble, aunque está claro que ha provocado una gran alarma".

La Autoridad Educativa de Irlanda del Norte (EA) también informó de que tiene constancia del correo electrónico y aludió a la "preocupación" que esto puede generar entre los "responsables de los centros educativos, el personal, los alumnos y sus familias".

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"Estamos colaborando estrechamente con la PSNI y actuaremos siguiendo sus recomendaciones. Hemos enviado comunicaciones a los colegios y seguimos prestando apoyo a sus responsables y manteniéndolos informados", concluyó la EA en un comunicado.