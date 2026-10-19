Banamex coloca bonos por 900 millones de dólares en mercados internacionales

La operación se realizó mediante instrumentos de capital híbrido conocidos como Additional Tier 1 (AT1) y recibió una demanda superior al monto ofrecido, según informó la entidad financiera en un comunicado.

El banco señaló que participaron inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, "lo que permitió diversificar la colocación tanto por procedencia geográfica como por tipo de comprador".

Los bonos tienen carácter perpetuo, es decir, no cuentan con una fecha fija de vencimiento, y ofrecen una tasa de interés inicial del 9,50 % anual.

Banamex podrá amortizarlos anticipadamente a partir de cinco años y medio después de su emisión. Esta opción depende del banco y no supone que los títulos venzan al cumplirse ese plazo.

Los instrumentos recibieron calificaciones de Ba2 (hyb) por parte de Moody’s y BB- de S&P, y están listados en el mercado Global Exchange Market de Euronext Dublín.

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El director general de Finanzas de Banamex, Patricio Diez de Bonilla, destacó que la colocación se produjo en un entorno de volatilidad en los mercados y la atribuyó a la confianza de los inversionistas en el modelo de negocio y la posición financiera de la institución.

“La operación fortalece aún más la flexibilidad de nuestra estructura de capital y respalda nuestros objetivos de crecimiento, al tiempo que mantenemos un enfoque disciplinado en la gestión de capital”, señaló.

Diez de Bonilla indicó que esta fue la segunda operación de Banamex en los mercados internacionales de capitales durante el año.

La entidad no detalló el importe total de las órdenes recibidas ni cuántas veces la demanda superó la oferta.

Banamex forma parte del Grupo Financiero Banamex, que ofrece servicios de banca comercial y de inversión, seguros, administración de fondos para el retiro, créditos hipotecarios y gestión de inversiones.

La emisión se produce mientras Banamex avanza en su proceso de separación de Citigroup, que conserva el 51 % del capital del grupo financiero mexicano.

El empresario Fernando Chico Pardo adquirió el 25 % en diciembre de 2025, mientras que otro 24 % quedó distribuido entre inversionistas institucionales y patrimonios familiares.

Citigroup confirmó en sus resultados del tercer trimestre que completó la venta de ese 24 %.

El siguiente paso previsto es reducir su participación por debajo del 50 % y dejar de consolidar los resultados de Banamex en sus cuentas, proceso que espera concretar a comienzos de 2027, para después avanzar hacia una oferta pública inicial de acciones.