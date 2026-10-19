Bruselas respeta las protestas en Francia pero ve "inaceptables" los actos de violencia

"No se debe equiparar a aquellos que se manifiestan pacíficamente con aquellos que ejercen la violencia. Los incendios voluntarios, los saqueos y los ataques contra individuos o edificios públicos son inaceptables", declaró en rueda de prensa el portavoz comunitario de Interior, Markus Lammert.

El portavoz subrayó que "el derecho a la protesta pacífica es un derecho fundamental en todos los países democráticos y debe protegerse", pero insistió en la necesidad de distinguir entre las manifestaciones legítimas y los actos violentos.

En ese sentido, aseguró que la Comisión Europea "apoya todos los esfuerzos de las autoridades francesas destinados a proteger a las personas, los bienes y las instituciones públicas, desde el pleno respeto de los derechos fundamentales".

Los disturbios registrados el sábado en París y otras ciudades francesas, que incluyeron saqueos de comercios, ataques contra edificios públicos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, dejaron 2.331 personas bajo custodia policial, según el Ministerio de Justicia.